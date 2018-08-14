تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" يجري جولة ثانية من المباحثات مع النظام السوري

قام وفد من تنظيم قسد، التي يقف وراءها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بزيارة ثانية إلى العاصمة السورية الثلاثاء، حيث أجرى جولة أخرى من المحادثات مع النظام السوري حول الوضع في شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه التنظيم بدعم من واشنطن.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من النظام إن وفدًا من ما يسمى باسم "مجلس سوريا الديمقراطية" أجرى محادثات مع ممثلي النظام السوري في العاصمة دمشق.

ونقلت الصحيفة عما يسمى بالرئيس المشترك للمجلس المزعوم، رياض درار، قوله، اليوم، إن الوفد أجرى محادثات جديدة تناولت "مفهوم الإدارة المحلية وإمكانية المشاركة فيها والنظرة المستقبلية لمفهوم اللامركزية".

وعن مستقبل ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل إرهابيو "ي ب ك/كا كا" عموده الفقري، قال درار: "إذا ما تم التوصل إلى اتفاق فإن قوات سوريا الديمقراطية ستكون جزءا من الجيش السوري".

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية إجراء الجانبين محادثات في المستقبل أيضا.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، زار وفد من التنظيم الإرهابي العاصمة دمشق، وأجرى محادثات بشأن الشراكة العسكرية في الأراضي التي يحتله التنظيم، والاستقلال الاقتصادي وقضايا التكامل، والتعاون ضد تركيا.

وكانت مصادر تحدثت عن طرح قسد المساعدة في المعركة التي يزمع نظام دمشق فتحها في إدلب.