"ب ي د" الإرهابي يغلق مدرستين شمال سوريا

قرر تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، إغلاق مدرستين في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.، بعد أيام من إغلاقه مدارس سريانية.

وأصدرت ما تسمى "هيئة التعليم" التابعة للتنظيم الإرهابي اليوم الأربعاء، قرارا بإغلاق مدرستي "اللواء" و"البر" في الحسكة.

وبرر التنظيم قرار الإغلاق بعدم حصول المدرستين على الترخيص، وعدم التزامهما بالمناهج التي يفرضها التنظيم على مدارس المنطقة، بحسب نص القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أغلق "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، مدرسة سريانية وأخرى أرمنية في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة التنظيم الانفصالي شمال شرقي سوريا (التابعة للحسكة).

وقالت مصادر محلية، إن التنظيم أصدر قرارا بإغلاق المدارس تحت ذريعة عدم الحصول على ترخيص.

وقبل 3 سنوات، بدأ التنظيم بفرض منهاجه على المدارس بشكل تدريجي لتشمل مؤخراَ جميع المراحل الدراسية من الابتدائي حتى الثانوي.

كما قام التنظيم بإغلاق العديد من المدارس الخاصة، في مناطق سيطرته شمالي شرقي سوريا؛ بحجة عدم التزامها بمنهاج التنظيم.