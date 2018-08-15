نصر الله يسخر من مطالبة إسرائيل خروج حزبه من سوريا

قال حسن نصر الله إن مطالبة إسرائيل انسحاب حزبه ومن ورائه حليفته طهران من سوريا "وقاحة"، مؤكداً أنه لا يحق للطرف الخاسر "فرض الشروط".

وكان الأمين العام لحزب الله نصر الله يتحدث في خطاب متلفز الثلاثاء أمام حشد كبير من مناصريه في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال إحياء الذكرى الثانية عشرة لحرب تموز 2006، حيث ندد بتكرار إسرائيل مطالبتها بخروج إيران وحزب الله من سوريا.

وقال "الوقاحة أن إسرائيل المهزومة في سوريا تريد أن تفرض الشروط" مضيفاً "أنت طرف رهانك سقط وآمالك ذهبت أدراج الرياح وتأتي الآن لفرض الشروط، على من؟ على القيادة السورية المنتصرة؟ على إيران؟ على حزب الله؟".

وشدد على أن "زمن فرض إسرائيل شروطها على سوريا أو لبنان انتهى" معتبراً أن "إيران في منطقتنا هي أقوى من أي زمن مضى بل هي القوة الأولى".

وكررت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مراراً خلال الأشهر القليلة الماضية مطالبتها بانسحاب إيران من سوريا، ولطالما استهدفت مواقع تابعة لإيران هناك ومستودعات وقوافل أسلحة تؤكد أنها تابعة لحزب الله.

هذا وإيران هي الداعم الأول لحزب الله الشيعي بالمال والسلاح وهو يشارك منذ العام 2013 بالقتال الى جانب قوات النظام في سوريا.

وجزم نصر الله أمام مناصريه الذين رفعوا رايات الحزب ورددوا شعارات داعمة له، بأن حزبه اليوم بات "أقوى من الجيش الإسرائيلي". وقال إن "المقاومة بما تمتلك من سلاح ومن عتاد ومن إمكانات ومن عديد ومن قدرة ومن خبرات ومن تجارب (...) هي أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها في هذه المنطقة".