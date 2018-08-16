الآليات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ132

هدمت الآليات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، قرية العراقيب في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل، للمرة الـ132 على التوالي.

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، يوسف أبو زايد أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت العراقيب صباح اليوم، وشرعت في هدم جميع منازل الفلسطينيين هناك (عبارة عن خيام).

وأضاف إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أربعة من سكان القرية بالتزامن مع عملية الهدم، واقتادتهم للتحقيق معهم في مركز توقيف تابع لها في مدينة "بئر السبع".

وأوضح أن هذه المرة الـ132 التي يتم فيها هدم القرية، حيث كانت آخر عملية هدم إسرائيلية في تموز/ يوليو الماضي.

وهجرت السلطات الإسرائيلية سكان قرية العراقيب لأول مرة عام 1953، بحجة أن المنطقة تابعة "للصندوق القومي اليهودي" (كيرين كاييمت)، وأحيانًا تتذرع بأسباب أخرى أمنية وعسكرية.

وتعد العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف بها إسرائيل، وتحرمها من الخدمات الأساسية، باعتبارها "قرى غير قانونية".

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني.