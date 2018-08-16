ديمستورا يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الوضع في سوريا

يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا مشاوراته بشأن إنشاء لجنة دستورية في إطار عملية جنيف وطبقا للقرار 2254، وفق ما أعلن مكتب المبعوث اليوم الخميس، في بيان.

وأوضح البيان أن استفان دي ميستورا التقى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك 13 أغسطس/الجاري، كما التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء وبحث معه الوضع في سوريا والمبادرات المحتملة المتعلقة بالعملية السياسية.

ويطالب القرار 2254، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين جميع الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وفي 30 يناير / كانون الثاني الماضي، قرر مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الروسية تشكيل لجنة دستورية من الأطراف السورية.



وفي 5 يوليو / تموز الحالي، قدمت الهيئة العليا للتفاوض (التي تمثل المعارضة) للمبعوث الأممي لسوريا، قائمتها التي أعدتها وضمت 50 مرشحا لتمثيل المعارضة في اللجنة الدستورية.