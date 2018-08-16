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ليبيا.. أحكام قضائية بإعدام 45 متهماً بالقتل خلال ثورة 2011

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
ليبيا.. أحكام قضائية بإعدام 45 متهماً بالقتل خلال ثورة 2011

أعلنت وزارة العدل الليبية في بيان، أن محكمة مختصة أصدرت مساء الأربعاء، حكماً بالإعدام على 45 شخصاً رمياً بالرصاص، في إطار صلتهم بعمليات قتل في العاصمة طرابلس خلال ثورة 2011.

ولم يذكر البيان تفاصيل القضية، لكن مسؤولاً بوزارة العدل ذكر لوكالة "رويترز" أنها متعلقة بأعمال قتل نفذتها قوات موالية للرئيس الراحل معمر القذافي، قبيل طرده من طرابلس والإطاحة به.

وحكمت المحكمة على 54 آخرين بالسجن خمس سنوات، بشأن قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، في حين برّأت 22.

وكان محامو الدفاع وأقارب المتهمين حاضرين في أثناء النطق بالحكم، لكن المتهمين لم يكونوا موجودين.

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