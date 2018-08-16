وزير الإعلام السعودي: نخدم الحجاج دون تمييز ونرفض محاولات تسييس الحج

أكد وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد رفض بلاده أي محاولات لتسييس موسم الحج الحالي وتعكير صفو العبادة، مؤكداً أن المملكة تخدم جميع الحجاج دون تمييز.

وقال الوزير العواد في تصريحات له، الخميس: "المملكة العربية السعودية ترحب بجميع المسلمين في العالم لأداء هذه الشعيرة الدينية"، مؤكداً رفضها القاطع لمحاولات تسييس الحج أو استخدامه لأغراض تعكر صفو هذه العبادة.

ولفت الوزير إلى أن المملكة تقوم بجهود دؤوبة لتقديم أفضل الخدمات، وتوفير الأمن والأمان "لكل من تطأ قدماه هذه الأرض المباركة وتسخير كافة الإمكانات والموارد لتسهيل أداء الحج والوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع المسلمين دون تمييز".

وتفقد الوزير مقار الوزارة وهيئات الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية والمراكز الإعلامية في عرفات ومزدلفة ومنى، وذلك للوقوف على الاستعدادات الخاصة لاستقبال وسائل الإعلام المحلية والعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية، وتوفير الآليات والتجهيزات والتقنيات المناسبة لنقل موسم الحج إلى العالم.

وأوضح العواد أن الوزارة جهَّزت هذا العام عدة مراكز إعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوفها من الصحفيين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، وزودتها بكل ما يحتاج إليه الإعلاميون من خدمات صحفية وتقنية وشبكات اتصالات وأجهزة كمبيوتر واستوديوهات.

ولفت إلى أن المملكة تستضيف هذا العام أكثر من 800 إعلامي من خارج المملكة لتغطية شعائر الحج، وإبرازها بصورة مهنية تتناسب مع مكانة هذه الشعيرة العظيمة، وجهود المملكة العربية السعودية في استضافة العدد الكبير من ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم الفريضة.