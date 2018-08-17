السعودية تساهم بمئة مليون دولار في جهود إعمار سوريا

قدمت المملكة السعودية مساهمة بقيمة 100 مليون دولار لصالح "مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية" في مناطق شمال شرق سوريا حيث تسيطر ميليشيا يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته المملكة اليوم الجمعة.

وتعدّ هذه المساهمة الأكبر حتى الآن لصالح هذه المناطق التي تسيطر عليها حالياً ما يعرف باسم "قوات سوريا الديمقراطية" والتي يشكل تنظيم ي ب ك/ب كا كا عامودها الفقري، حسب ما جاء في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية. وأشار البيان إلى أن المساهمة هي امتداد لعهد قطعته السعودية خلال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي الذي عُقد في بروكسل في 12 تموز/ يوليو 2018.

وأضاف أن "هذه المساهمة الكبيرة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية مثل مدينة الرقة التي دمرها إرهابيو داعش"، وذلك "في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل وإزالة الأنقاض".

وشدّد البيان على أهمية "شراكة المملكة الوثيقة مع الولايات المتحدة والتحالف العالمي".