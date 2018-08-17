قتيل و26 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

قتل فلسطيني، وأُصيب 26 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي آخرين، مساء اليوم الجمعة، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، في بيان صحفي إن الفلسطيني " كريم أبو فطاير" (30 عاما) قتل جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم البريج شرقي قطاع غزة.

وأوضح أن 100 فلسطيني آخرين، أصيبوا، بينهم 26 بالرصاص الحي، فيما أصيب الباقي بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.