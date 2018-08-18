الحوثيون: القصف السعودي الذي قتل أطفالاً في صعدة تم بواسطة قنبلة أمريكية الصنع

قال مصدر عسكري من ما تسمى "وزارة الدفاع اليمنية" التابعة للحوثيين إن القنبلة التي استخدمتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على سوق مدينة ضحيان بمحافظة صعدة أمريكية الصنع.

وأوضح المصدر أن القنبلة من نوعMK82 موجهة بالليزر، مشيرا إلى أن الطائرات السعودية استخدمت هذه الأسلحة الأمريكية في قصف القاعة الكبرى وقصف مناسبة عرس حجة وسجن الزيدية وغيرها من المنازل والمنشآت.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة للحوثيين، التي تسيطر على محافظة صعدة، أن غارة التحالف العربي استهدفت حافلة للأطفال وسط سوق مدينة ضحيان صباح 9 أغسطس وأسفرت عن مقتل 51 مدنيا غالبيتهم من الأطفال، إضافة إلى 79 مصابا.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصول جثث 29 طفلا دون سن الـ 15 عاما إلى المستشفى المدعوم من المنظمة في صعدة إثر الضربة الجوية.

ودعت أطراف دولية عدة بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قيادة التحالف العربي للتحقيق العاجل في التقارير حول مقتل مدنيين يمنيين جراء غاراته على أنحاء مختلفة من البلاد وبالدرجة الأولى الضربة على مدينة ضحيان.