"داعش" يهاجم مساكن لجنود أمريكيين في دير الزور السورية

استهدف عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي مساكن لجنود أمريكيين في ريف دير الزور، شمالي سوريا.

وقالت مصادر محلية، للأناضول، إن عناصر التنظيم شنوا ليلة الجمعة/السبت هجوما من 3 محاور على مساكن للجنود الأمريكيين في حقل "العمر" النفطي.

وحاول التنظيم في هجومه الأول عبر سيارة مفخخة التقدم باتجاه مساكن الجنود، إلا أنه تعرض لقصف من قبل مقاتلات الجيش الأمريكي، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصرالتنظيم ومدني يعمل في الحقل، وإصابة 5 مدنيين آخرين.

وعاد التنظيم ونفذ هجومين آخرين بشكل متزامن على المنطقة، واشتبك خلالهما مع عناصر تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي، الذي يستولي على المنطقة.

وعقب فترة من الاشتباكات انسحب عناصر "داعش" من المنطقة.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من قوات التحالف الدولي بخصوص الهجمات.