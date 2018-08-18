واشنطن تعيّن مبعوثاً جديداً إلى سوريا وتعلّق مساعداتها لمناطق "قسد"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين جيمس جيفري، وهو سفير سابق في بغداد، ممثلاً خاصاً إلى سوريا.

وسيكون جيفري (72 عاما) مكلفاً بإحياء الجهود الدبلوماسية الأميركية لمحاولة التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع في سوريا، بحسب وزارة الخارجية.

وتدعم الولايات المتحدة جهود مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا، الذي يسعى في هذه الأثناء الى عقد اجتماع مع إيران وروسيا وتركيا في أيلول/سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا. وقد التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء في واشنطن.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان واشنطن الجمعة تعليق تمويل مشاريع التحالف الدولي ضمن برنامج "إحلال الاستقرار في سوريا" الذي يهدف إلى تنمية مناطق سيطرة ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المظلة العسكرية لتنظيم "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابي في سوريا.

وأوضح بريت ماكغورك الموفد الخاص للرئيس الأميركي إلى التحالف في مؤتمر صحافي، أن بومبيو حصل على 300 مليون دولار من دول عدة لمشاريع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة،

وشكلت مساهمة السعودية والإمارات التي أعلنها أمس الجمعة حوالي نصف هذا المبلغ.