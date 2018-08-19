أكثر من ٢ مليون مسلم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة

بدأ أكثر من مليوني مسلم وصلوا من مختلف بقاع الأرض مناسك الحج الأحد في مدينة مكة المكرمة بغرب السعودية، في أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم يجري في أجواء من الحر الشديد.

ويشارك أكثر من مليوني مسلم في الحج هذا العام، بحسب الاحصائيات الرسمية، مقابل 1,86 مليون حاج في 2016 و24 الفا فقط في 1941.

وقدمت نزية نور (36 عاما) من مدينة أوكلاند في نيوزلندا لأداء فريضة الحج مع والدها الذي تدفعه على كرسي متحرك.

وقالت بتأثر "اشعر أني محظوظة للغاية (كوني في مكة)".

يعلم الحاج سعيدو بوريمة (50 عاما) من النيجر مشقة الحج خصوصا يوم الوقوف على عرفات ولكنه يؤكد انه قادر على ذلك.

وقال "قمت بالاستعداد عبر ممارسة الرياضة. ويمكننا الاستمرار ان شاء الله".

ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.

وبدأ آلاف من الحجاج منذ صباح الأحد الاستعدادات للتوجه إلى مشعر منى، وهو واد يقع على بعد خمسة كيلومترات شرق مكة المكرمة، للتحضير ليوم التروية في أول أيام الحج، عشية اداء الركن الاعظم على صعيد عرفات.

وردد حجاج في شوارع مكة التلبية في انتظار الحافلات التي ستقلهم إلى منى.

وبعد يوم الوقوف في عرفات، ينزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة في ما يعرف بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، يقوم الحجاج بالتضحية بكبش ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى.

والسبت، أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحافي أن اعداد الحجاج من داخل وخارج السعودية تجاوزت المليوني شخص.

وسيتم الاعلان رسميا عن الأرقام الثلاثاء.

ويطلق مسمى "يوم التروية" على اليوم الذي يسبق الوقوف في جبل عرفات لان الحجيج كانوا يتوقفون تاريخيا في منى للتزود بالمياه ولتشرب الحيوانات التي كانوا يركبونها.

وقال الفرنسي سليمان بن محري (53 عاما)"هذا حلم كل مسلم" مؤكدا أنها "رحلة العمر". وتحدُ عن تأثره البالغ بوجوده هناك.



- تطبيقات ذكية ومترجمون-

يشكل الحج تحديا لوجستيا كبيرا للسلطات التي أعلنت الجمعة أنها مستعدة لتأمين حسن سيره.

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة "حج ذكي" يمثّل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق "أسعفني" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الانكليزية.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل فريق من المترجمين لمساعدة الحجاج الذين لا يتحدثون اللغة العربية. وسيتم ترجمة خطبة عرفة هذا العام بخمس لغات مختلفة والاستماع إليها عبر تطبيق على الهاتف.

والحج أحد الأركان الخمسة للإسلام وعلى من استطاع من المؤمنين أن يؤديه على الأقل مرة واحدة في العمر.

ويترافق الحج عادة مع تدابير أمنية مشددة، إذ تخللته خلال أعوام سابقة حوادث تدافع أودى احدها بنحو 2300 شخص العام 2015، بينهم عدد كبير من الإيرانيين.

ويشارك حجاج إيرانيون في مناسك هذا العام، بعد أن كانت طهران علقت مؤقتا إرسال مواطنيها إلى الحج بعد حادثة الدهس.

ومرّ موسم الحج العام الماضي من دون حوادث كبرى، إلا أن الأزمة مع قطر ألقت بظلالها على الحدث الديني السنوي وتبادلت الرياض والدوحة الاتهامات بتسييس المناسك.

وأكدت قطر أن مواطنيها لم يتمكنوا من المشاركة في أداء فريضة الحج هذا العام على خلفية النزاع بين الدوحة والرياض.

وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس "لا توجد فرصة هذا العام للمواطنين القطريين والمقيمين للسفر إلى الحج".

وأضاف أن "تسجيل الحجاج من دولة قطر لا يزال متوقفا ولا يمكن منح تأشيرات لسكان قطر بسبب عدم وجود بعثات دبلوماسية" بين البلدين.

وكانت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتهمتها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة. واتخذت هذه الدول إجراءات عقابية بحق قطر.

وأكدت السلطات السعودية هذه السنة السماح للحجاج القطريين بحضور الحج.

من جهة أخرى، تأتي مناسك الحج هذا العام بينما تشهد السعودية موجة غير مسبوقة من التغييرات، بينها السماح للنساء بقيادة السيارات في حزيران/يونيو الماضي.