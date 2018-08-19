إسرائيل تعلن إغلاق معبر إيريز الحدودي مع قطاع غزة

أغلقت إسرائيل، اليوم الأحد، معبر إيريز (بيت حانون) الوحيد المخصص للأشخاص، سامحة بمرور الحالات الإنسانية فقط، وذلك على خلفية وقوع مواجهات وتظاهرات عند الحدود مع قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي.

وأكدت ناطقة باسم وحدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على المعبر أنه تم إغلاقه.

وجاء إغلاق المعبر رغم المحاولات التي يقوم بها مسؤولون مصريون وأمميون للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة المحاصر.

ولم توضح الناطقة باسم الوحدة الإسرائيلية التي يطلق عليها "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" إلى متى سيستمر إغلاق المعبر.

وأكد مكتب الشؤون المدنية في غزة أن المعبر أغلق إلا أمام الحالات الطبية والفلسطينيين الساعين للعودة إلى القطاع.

وتفرض اسرائيل حصارا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد إلا أنها تأذن لعدد محدود من الأشخاص بالعبور لأسباب مختلفة.

والأسبوع الماضي، أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم)، المعبر الوحيد للبضائع مع غزة، بعدما بقي مغلقا لأكثر من شهر على خلفية التوترات الحدودية.

وقتل 171 فلسطينياً في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 آذار/مارس للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وتخللت هذه التظاهرات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين.