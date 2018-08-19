قبرص الرومية تسلم القاهرة مواطنا مصريا متهما بخطف طائرة في 2016

تسلّمت القاهرة مصريا متهما بخطف طائرة عام 2016 وتحويل مسارها الى قبرص الرومية بعد عامين من محاولات استرداده من الجزيرة المتوسطية، بحسب مصادر متطابقة الأحد.

وفي آذار/مارس 2016 قام المصري سيف الدين محمد مصطفى (61 عاما) بخطف طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" إلى مطار لارنكا بقبرص الرومية بعدما هدد الطاقم بحزام ناسف مزيف، إلا أنه سلّم نفسه للسلطات القبرصية وافرج عن الركاب الذين لم يصابوا بأذى.

وأعلنت السلطات القبرصية الرومية يومها أن خطف طائرة ايرباص ايه-320 التي كانت تقوم برحلة بين الاسكندرية والقاهرة والذي استمر نحو ثماني ساعات، لا علاقة له "بالإرهاب".

وقال بيان صادر عن وزارة العدل القبرصية الرومية الأحد "سلّمت السلطات القبرصية أمس (السبت)، المصري المعتقل سيف الدين محمد مصطفى".

وأكد مسؤولون في مطار القاهرة وصوله وسط ترتيبات أمنية مشددة مساء السبت.

كما أصدر النائب العام المصري نبيل صادق بيانا قال فيه ان مصطفى ستتم إحالته "إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات التي تجريها بشأن ما نسب إليه من وقائع".

وحاول مصطفى منع تسليمه لمصر بحجة أنه لن يواجه محاكمة عادلة في بلاده.

إلا أن القضاء القبرصي الرومي رفض طعنا قدمه العام الماضي، كما رفض طلبه الحصول على صفة لاجىء معتبرا أنه "ارتكب جرائم خطرة".

وخلال جلسات محاكمته، قال مصطفى انه اراد الديمقراطية للمصريين الذين يتعرضون "للخطف والاختفاء والحبس غير القانوني والاعدامات بدون محاكمات قضائية".

واكد انه اراد من خطف الطائرة ان يطلب اللجوء إلى إيطاليا ليخبر العالم عن "حكومة مصر القمعية".

وأوضحت وزارة العدل القبرصية الرومية ان مصطفى ابدى رغبته "في العودة الى وطنه" وتنازل عن طعن تقدم به أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وتابع البيان "لقد أعطت السلطات المصرية ضمانات بأن مصطفى سيواجه الإجراءات القانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية".