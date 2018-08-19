مستوطنون في القدس يكتبون شعارات عنصرية ويعطبون 15 مركبة

خط مستوطنون يهود، فجر اليوم الأحد، شعارات عنصرية على جدران منازل، وأعطبوا إطارات 15 مركبة في إحدى البلدات الفلسطينية شمالي شرق القدس المحتلة.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيساوية، محمد أبو الحمص، إن مستوطنين يهود اقتحموا منطقة "حبايل العرب" عند الساعة الثانية فجراً، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين هناك.

وأضاف للأناضول، أن المستوطنين خطوا شعارات "عنصرية" على جدارن المنازل من بينها "عرب القدس إرهابيون"، كما أعطبوا إطارات 15 مركبة كانت مركونة في الحي.

ولفت إلى حضور الشرطة الإسرائيلية للمكان، وفتح تحقيق في الواقعة، مؤكداً وجود عشرات كاميرات المراقبة التابعة للشرطة والتي تمكّنها من اعتقال الفاعلين بسرعة.

وعادة ما تقوم مجموعة يهودية تُطلق على نفسها "تدفيع الثمن" بتلك الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين سواء في القدس أو الضفة الغربية.

يُشار أن تلك المجموعة ظهرت عام 2008، وتقوم بشكل دائم بالاعتداء ليس فقط على الممتلكات الخاصة وإنما على دور العبادة الإسلامية والمسيحية.