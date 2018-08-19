مقتل طفلين وإصابة آخرين بانفجار شرق العاصمة الجزائرية

قتل طفلان وجرح أربعة آخرون في انفجار قنبلة يدوية الصنع مساء السبت في احنيف بولاية البويرة شرق العاصمة الجزائرية، بحسب ما أفاد الدفاع المدني ووسائل إعلام.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية في مدينة البويرة في بيان أنها تدخلت مساء السبت على أثر "انفجار قنبلة تقليدية على ستة أطفال أثناء اللعب بالمكان المسمى تامزيافت قرية اغزر امزياف بلدية احنيف" بولاية البويرة الواقعة على بعد 125 كلم شرق العاصمة الجزائرية.

وأوضحت أن الحادث اسفر عن " قتيل واحد وخمسة مصابين"، مشيرة إلى أن الضحايا هم خمسة اطفال تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و12 عاما، وفتى في السادسة عشرة من العمر.

وقالت صحيفة "الوطن" على موقعها الإلكتروني إن أحد المصابين توفي في المستشفى لترتفع الحصيلة إلى قتيلين.

وذكرت وسائل إعلام أن القنبلة زرعت على ما يبدو من قبل اسلاميين مسلحين لتأخير تقدم قوات الجيش التي تلاحقهم عادة في هذه المناطق الجبلية.

وتنقل الصحف الجزائرية من حين لآخر حوادث مماثلة لانفجار قنابل يدوية الصنع تستهدف قوات الجيش في المناطق الجبلية التي مازال يحتمي بها اسلاميون مسلحون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.