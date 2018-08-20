رياح قوية تزيح كسوة الكعبة وتمكن الحجاج من رؤية بنائها العتيق

تسببت رياح قوية وعواصف رملية هبت على مكة المكرمة، أمس الأحد، في فك خياط كسوة الكعبة المشرفة.

وكشفت الرياح عن بناء الكعبة بعد إزاحة الكسوة، ليحظى الحجاج الذين كانوا يطوفون ويصلون حول الكعبة برؤية البناء العتيق. ويتم تغيير الكسوة بعد فجر التاسع من ذي الحجة من كل عام.

ويحظى حجاج بيت الله الحرام دون غيرهم برؤية الكعبة بكسوتين الأولى عند وصولهم مكة المكرمة قبل الثامن من ذي الحجة لأداء مناسك الحج، والثانية عند إفاضتهم من منى للطواف حول الكعبة بقصد إتمام أركان الحج، حيث تكون الكعبة قد تزينت بكسوتها المذهبة الجديدة في التاسع من ذي الحجة وقت وقوف الحجاج في عرفة.

وقالت هيئة الأرصاد السعودية إن مناطق مكة وعرفات ومزدلفة ومنى تتعرض لحالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وتوقعت أن تؤدي الأمطار إلى جريان السيول.

ويشارك أكثر من مليوني حاج في مناسك هذا العام، بحسب الإحصائيات الرسمية، مقارنة بمليون و860 ألفا في العام 2016.