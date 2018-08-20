مصر: تدريبات عسكرية بحرية "عابرة" مع إيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية

أعلن الجيش المصري، اليوم الإثنين، تنفيذه تدريبات "عابرة" مع القوات البحرية الإيطالية واليونانية والكورية الجنوبية بالبحرين المتوسط والأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إنه "في إطار تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية عابرة مع القوات البحرية الإيطالية والكورية الجنوبية واليونانية".

وأوضح أن التدريبات كانت "في نطاقي الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط والأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر"، دون أن يحدد موعد هذه التدريبات.

وأضاف أن "عددًا من القطع البحرية المصرية شاركت مع الوحدات البحرية الإيطالية واليونانية كل على حدة في تنفيذ تدريبات مشتركة بالبحر الأبيض المتوسط، تضمنت التدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتبادل إقلاع وهبوط الطائرات على أسطح الوحدات البحرية".

وفى نطاق البحر الأحمر، نفذت عدد من الوحدات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تدريبًا بحريًا عابرا تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب.

كما شمل التدريب "تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات الإشارية نهاراً وليلاً"، وفق البيان.

ولم يوضح البيان بشكل دقيق فيما اذا كانت التدريبات مستمرة أم لا.