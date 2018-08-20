نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط مجحفة

قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، الإفراج بـ"شروط قاسية"، عن صحفي فلسطيني معتقل منذ 30 يوليو/ تموز الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان له، إن "محكمة عوفر العسكرية (غرب رام الله) قررت الإفراج عن الصحفي علاء الريماوي، مدير مكتب قناة القدس الفضائية (فلسطينية غير حكومية تبث من لبنان) بالضفة الغربية، بشروط قاسية".

وأوضح النادي أن الشروط الإسرائيلية تمثلت في أن "يدفع الريماوي كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل (حوالي 3 آلاف دولار)، وأن لا يغادر مكان سكنه، إضافة إلى منعه من ممارسة عمله الصحفي لمدة شهرين".

وأشار إلى أن محكمة "عوفر" قضت بالإفراج عن الصحفي الريماوي بعد رفضها لاستئناف تقدمت به النيابة العسكرية الإسرائيلية، ضد قرار سابق بإطلاق سراحه.

وبين نادي الأسير أن هذا القرار جاء بعد قرارين سابقين من المحكمة العسكرية ذاتها، بالإفراج عنه بكفالة مالية تم وقف تنفيذهما بطلب من النيابة.

وفي 30 يوليو الماضي، اعتقلت القوات الإسرائيلية الريماوي من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، بموجب قرار وقع عليه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

واعتبر القرار، آنذك، أن قناة "القدس" منظمة إرهابية وحظر عملها داخل إسرائيل.

ووفق إحصائيات هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظة التحرير)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين نحو 6500، بينهم 350 طفلًا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) و500 معتقل إداري (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.