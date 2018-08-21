أهالي عفرين يحتفلون بأول عيد أضحى بعد تحرر مدينتهم من الإرهاب

في أجواء آمنة ومليئة بالسرور، يحتفل أهالي منطقة "عفرين" السورية بأول عيد أضحى بعد التحرر من الإرهاب في إطار عملية "غصن الزيتون".

وشهدت مساجد المنطقة في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، ازدحامًا كبيرًا من قبل المصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال أحمد علي، وهو أحد سكان عفرين، للأناضول، إنهم يعيشون اليوم بهجة العيد بعيدًا عن الإرهابيين في المنطقة.

وأضاف علي أن الأمن والسلام يعمّ المنطقة اليوم، وأن أجواء العيد باتت أجمل في "عفرين" التابعة لمحافظة حلب.

وأعرب المواطن السوري عن شكره لقوات الجيش التركي والجيش السوري الحر حيال تطهيرها المنطقة من التنظيمات الإرهابية.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، عملية "غصن الزيتون"، تم خلالها تطهير عفرين من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابية.





