البحرين تعلن إيقاف إصدار تأشيرات دخول القطريين

أعلنت الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء، إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أنها اتخذت الخطوة "استنادًا إلى قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2017، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء".

ولم يشر البيان إلى خلفيات توقيت اتخاذ الخطوة.

واستثنت المنامة من القرار الطلبة القطريين الذي يدرسون في المملكة، وكذلك من يحملون تأشيرات ما تزال سارية الصلاحية.

ومنتصف العام الماضي، بدأت الأزمة الخليجية، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.