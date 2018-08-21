100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، وسط تواجد كثيف للقوات الاسرائيلية على أبواب البلدة القديمة والأقصى ومحيطهما، بحسب شهود عيان.

وقدر مسؤول الإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أعداد المصلين بنحو 100 ألف، أموا المسجد من القدس ومحيطها، ومن الداخل الفلسطيني، وبعض الأقطار العربية والإسلامية.

وجدّد المفتي وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، في خطبة صلاة العيد، تصميم المقدسيين والمرابطين على الدفاع عن مسجدهم أمام محاولات الاحتلال ومستوطنيه لتهويده.

وندد الشيخ حسين، بسماح حكومة الاحتلال وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، لأعضاء متطرفين من اليمين في الكنيست الإسرائيلي، باستباحة المسجد الأقصى.

إلى ذلك، شهدت باحات المسجد بعد انتهاء الصلاة مهرجانات خصصت للأطفال، قدمت خلالها عروض فنية وتوزيع الهدايا، وسط فرحة عارمة بالعيد.





