أمير مكة: انتهينا من وضع مشروع متكامل لتطوير المشاعر المقدسة

أكد مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، أنه تم الانتهاء من الدراسة الأولية لمشروع متكامل لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على أن يبدأ العمل به العام المقبل حال اعتماده.

وأضاف الفيصل في تصريحات صحفية أدلى بها بمقر إمارة مكة المكرمة، اليوم الخميس، أنه تم رفع المشروع إلى الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعند الانتهاء من اعتماده سيتم العمل به.

وتوقع أن يبدأ العمل به خلال العام المقبل، وتابع: "سوف يكون هناك نموذج مصغر من هذا المشروع يراه الحجيج في أقرب وقت العام المقبل".

وفي شأن آخر، أعرب أمير مكة عن تطلع بلاده إلى إنجاز مشروع الحج الذكي بالاعتماد التام على التقنية في كل الأعمال المتعلقة بالحج حيث تخطط المملكة لأن يصل عدد الحجيج إلى 5 ملايين حاج في رؤية المملكة 2030.

وحول كيفية إدارة المملكة للحج قال: إن "السعودية منذ تأسيسها وهي تخطط وتنظم وتطور أدواتها وخططها لإدارة الحج (...) وهناك لجان متخصصة لمناقشة أوجه القصور لتلافيها في المواسم التالية ونبدأ مباشرة عقب انتهاء موسم الحج في التحضير للموسم المقبل".

وحول مشكلة الازدحام المروري في مكة المكرمة أثناء الحج، قال الفيصل: "هناك رؤية شاملة لمشكلة المرور ضمن الرؤية الشاملة لمكة المكرمة والمشاعر للتعامل مع هذه المشكلة".