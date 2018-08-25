الأمطار الغزيرة تشل بنزرت التونسية وتجبر العشرات على النزوح

أجلى الجيش التونسي، أمس الجمعة، 42 مواطنًا من منازل غمرتها مياه الأمطار، بمدينة بنزرت، شمالي البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن الأمطار الغزيرة، المستمرة منذ فجر الجمعة، تسببت بتعطيل حركة المرور في بنزرت، وتسرب المياه إلى منازل ومحال تجارية، ما دفع الجيش إلى التدخل لإجلاء متضررين عالقين.

ووصف البيان، كثافة الهطول، بأنها "غير مسبوقة".

فيما نقلت الوكالة عن والي بنزرت، محمد قويدر، قوله إن "الوضع بات تحت السيطرة".

وأضاف "قويدر" أن كمية الهطل بلغت في عدد من المناطق 112 ملم، خلال يوم واحد.

يذكر أن أغسطس/ آب الجاري يشهد تقلبات جوية غير معهودة في تونس، شملت مختلف مناطق البلاد، وتسببت بأضرار لمحاصيل زراعية.