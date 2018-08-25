الجيش اليمني يعلن مقتل 4 مسؤولين عسكريين حوثيين بينهم قيادي بارز

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الجمعة، مقتل أربعة مسؤولين عسكريين حوثيين، بينهم قيادي بارز، في قصف مدفعي استهدف موقعاً بمنطقة "طيبان مران"، في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي، شمالي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، أن القيادي الحوثي "علي حسين شيبه باذلي"، المقرب من مؤسسي الجماعة، قتل في القصف، إلى جانب 3 آخرين هم: جابر حسين أبو لحي، يحيى علي عقبي، علي ناجي خلوفه.

وتعد "مران" مسقط رأس زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، ومركزها الرئيسي.

وفي وقت سابق الجمعة، نعت جماعة الحوثي مقتل أحد قيادييها، وقالت إنه يدعى "العقيد علي حسين علي بلّذي"، دون ذكر موقع وظروف مقتله.

وليس واضحا ما إذا كان القيادي الذي نعاه الحوثيون هو نفسه "علي حسين شيبه باذلي"، الذي أشار إليه الجيش اليمني.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش اليمني اقتحام المنطقة من أربعة محاور، والسيطرة على عدة مواقع إستراتيجية في محيطها.

ومنذ أكثر من أربعة أعوام، يشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي، ومسلحي الحوثي.