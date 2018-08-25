المغرب يحتج على اختلالات بحق حجاجه شابت مناسك الحج

احتج المغرب لدى "المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية" (سعودية غير حكومية)، على ما وصفه بـ"اختلالات" شهدها حج هذا العام.

جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، نشرته مساء الجمعة.

وأضاف البيان، أن اتصالًا حول الشأن جرى بين الوزير أحمد التوفيق، ووزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، الجمعة، تبعه اجتماع طارئ بين بعثة الحج المغربية والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، في مقر الأخيرة بمكة المكرمة.

واستعرض الاجتماع احتجاجات الجانب المغربي بشأن خدمات الطعام والسكن والنقل، بحسب البيان.

وتابع أن المؤسسة أبدت "تفهما كبيرًا" لما عاناه حجاج المملكة المغربية، واتفق الجانبان على تحرير محضر مشترك لتحديد المسؤولية.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، حول ما أورده بيان الأوقاف المغربية، إلى غاية الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش.

واحتج حجاج من المغرب، خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، على ما وصفوه "بإهمال" و"غياب المؤطرين" (من المغرب والسعودية)، و"ضعف العناية الطبية".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في اليومين الأخيرين، حجاجًا من مختلف الأعمار يبيتون في خيم متواضعة، منهم كبار سن ومرضى.