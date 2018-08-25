45 حالة وفاة في صفوف الحجاج المصريين في موسم الحج

أعلنت مصر، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات في صفوف حجاجها في السعودية إلى 45 حالة.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان، إن حاجين رجل وسيدة توفيا اليوم ليصل عدد إجمالي حالات الوفاة إلى 45.

وأرجع البيان أسباب الوفاة إلى "هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية".

وكان آخر إحصاء رسمي، صباح أمس، يشير إلى وفاة 39 حاجًا مصريًا بالأراضي السعودية، مع ختام المناسك، قبل أن يرتفع إلى 43 حالة وفاة مساءً.

واختتمت مناسك الحج، أمس الجمعة، الموافق 13 من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، وذلك بعد قيام ضيوف الرحمن من غير المتعجلين برمي الجمرات، ثم التوجه الى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، آخر مناسك الحج.

ويصل أول فوج من الحجاج المصريين القادمين من الأراضي السعودية إلى القاهرة، الأربعاء المقبل، حيث يقدر إجمالي عددهم هذا العام نحو 78 ألف حاج وحاجة، وفق إحصاء رسمي.