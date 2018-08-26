"التعاون الإسلامي" تدين خطط إسرائيلية جديدة لبناء وحدات استيطانية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، مصادقة سلطات "الإحتلال الاسرائيلي" على خطة لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن "سياسة الاستيطان الاسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني".

كما دعت المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى "اتخاذ اجراءات حاسمة تضع حدا لسياسات الاستيطان الاسرائيلي التي من شأنها تقويض رؤية حل الدولتين".

وكانت تركيا وبريطانيا أدانتا في بيانيين منفصلين الخميس والجمعة، خطط إسرائيل لبناء أكثر من ألفي وحدة من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

يشار أن إسرائيل وافقت، الثلاثاء الماضي، على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد يوم من المصادقة على توسيع مستوطنة وسط الضفة أيضًا.

وتنتشر في الضفة الغربية - وفق بيانات نشرتها الحكومة الفلسطينية - أكثر من 196 مستوطنة (مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، يقطن فيها أكثر من 700 ألف مستوطن.

ويمثل الاستيطان غير المشروع، والذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014.