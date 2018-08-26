الشرطة الإسرائيلية تعتقل سبعة فلسطينيين بينهم فتاة من مدينة القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية منذ صباح اليوم الأحد، سبعة شبان فلسطينيين، من بينهم فتاة من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد رئيس لجنة "أهالي الأسرى المقدسيين"، أمجد أبو عصب، أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت قرية العيساوية شمالي شرق القدس صباح اليوم، ودهمت عدداً من منازل الفلسطينيين.

وعُرف من المعتقلين الفتاة شفاء أبو غالية (16 عاماً) حيث أوقفتها الشرطة عقب خروجها من المسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته، قال مدير مركز إعلام القدس، محمد الصادق إن القوات الإسرائيلية اقتحمت صباح اليوم مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين (يقع داخل حدود مدينة القدس)، وشرعت في تفتيش المنازل.

وأضاف الصادق، أن القوات الإسرائيلية انسحبت عقب اعتقال شاب (لم تعرف هويته بعد).

من جانب ثان، أغلقت البلدية الإسرائيلية في القدس، اليوم الأحد، المداخل المؤدية إلى "باب الأسباط"، (أحد أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس) بدعوى تنفيذ "أعمال صيانة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد وزّعت منشورات باللغة العربية لسكان البلدة القديمة، تقول من خلالها إنها ستُغلق الشارع المذكور لمدة 5 أيام، بسبب أعمال حفريات.

وأضافت في المنشور أنه منذ الـ28 وحتى 30 من شهر آب/ أغسطس الجاري سيتم إغلاق الشارع ليلاً ونهاراً أمام حركة دخول وخروج المركبات.