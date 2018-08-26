العراق.. هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر تضرب محافظات شمال ووسط البلاد

قال مسؤول في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق (حكومية) اليوم الأحد، إن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظات شمال ووسط البلاد.

وأضاف علي عبد الخالق مدير المراصد الخارجية بهيئة الأنواء الجوية العراقية، إن "هزة بقوة 6 درجات ضربت في الساعة الواحدة و15 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي محافظات السليمانية وصلاح الدين وكركوك وديالى وأجزاء من بغداد".

وأوضح أن "الهزة الارضية ناتجة من هزة ارضية ضربت منطقة كرمنشاه الايرانية على بعد 220 كم شمال شرق بغداد"، مشيرا إلى انه "لم تسجل أي أضرار جراء الهزة".

وضرب زلزال، بقوة 7.2 على مقياس ريختر، في الـ12 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، شعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية وقتها مصرع 8 واصابة 535 شخصا جراء الزلزال.