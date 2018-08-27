أكثر من 10.000 سوري من مخيم الزعتري حصلوا على تصاريح عمل في الأردن

حصل 10.500 لاجئ سوري مقيمون في مخيم الزعتري في الأردن، على تصاريح عمل، خلال عام واحد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية، محمد الحواري.

وكانت منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، افتتحت العام الماضي أول مكتب تشغيل للسوريين اللاجئين في مخيم الزعتري.

وببن الحواري، أن "الغالبية من اللاجئين السوريين ممن حصلوا على تصاريحهم يعملون في القطاع الزراعي والإنشائي".

ولفت المتحدث الأممي، إلى أن "مكتب التشغيل، ساهم في حصول اللاجئين المقيمين في المخيم على فرص عمل بشكل قانوني في المملكة".

وتعمل المفوضية بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والحكومة الأردنية، على خضوع حملة تصاريح العمل من لاجئي مخيم الزعتري، لقوانين العمل المعمول بها في المملكة، دون استغلال لأوضاعهم الإنسانية.

ويعد "الزعتري"، أكبر مخيمات اللجوء الخاصة بالسوريين في الأردن، ويقيم فيه قرابة 80 ألف لاجئ سوري.

كما تتواجد في الأردن ثلاثة مخيمات أخرى، هي المخيم الإماراتي المعروف باسم "مريجيب الفهود"، ومخيم الأزرق، ومخيم الحديقة في الرمثا.

ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما جعل المملكة من بين الدول الأكثر استقبالا للسوريين، بعدد بلغ 1.3 مليونا، نصفهم يحملون صفة "لاجئ".

على الصعيد نفسه، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، المجتمع الدولي إلى أهمية أن يتحمل مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

جاء ذلك خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيلبيو غراندي، في العاصمة عمان، ضمن زيارة رسمية يجريها الأخير للمملكة، منذ مساء الأحد.

وأفاد البيان أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين الأردن والمفوضية الأممية في تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم.

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض الأعباء التي سببتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، والضغوط المتزايدة على القطاعات الخدمية خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية.

وطالب العاهل الأردني، بضرورة مواصلة التنسيق بين المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الدعم الضروري.