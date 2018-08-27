وزير الدفاع الإسرائيلي: اشترينا صواريخ يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل ستمتلك صواريخ دقيقة، يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط.



وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في (تويتر)، صباح اليوم الاثنين: "اتفقنا على شراء صواريخ جديدة ودقيقة يمكنها الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط".



وقدّر ليبرمان قيمة الصفقة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية بمئات ملايين الشواقل.



وأضاف: "نحن نجعل من الجيش الإسرائيلي أكثر قوة وتنوعا وتطورا".



لكن ليبرمان عاد بعد عدة دقائق ليعدل تغريدته بشطب عبارة "يمكنها الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط" .



ولم يقدم الوزير الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل حول نوعية الصواريخ ومداها.