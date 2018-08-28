إيران تتكفل بإعادة بناء قوات نظام الأسد

وقعت دمشق وطهران اتفاقية تعاون عسكري لإعادة بناء القوات السورية، وفق ما أعلن الإعلام الإيراني أمس الاثنين.

الاتفاقية التي وقعها وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الذي يزور دمشق حاليا تهدف إلى "تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا التي تعتبر الضامن الأساسي لاستمرار السلام والمحافظة عليه"، كما تسمح بمواصلة "التواجد والمشاركة" الإيرانية في سوريا وفق ما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن حاتمي.

وقد وصل حاتمي الأحد إلى دمشق في زيارة تستمر يومين التقى خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد فضلاً عن نظيره علي أيوب.

واعتبر حاتمي أن سوريا "تتخطى الأزمة وتلج إلى مرحلة هامة للغاية هي مرحلة إعادة البناء".

وفي مقابلة مع قناة الميادين الفضائية جرى بثها مساء الاثنين، أوضح حاتمي من دمشق أن "أهمّ بند في هذه الإتّفاقية هو إعادة بناء القوات المسلّحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية لتتمكّن من العودة إلى قدرتها الكاملة".

وأضاف في المقابلة باللغة الفارسية والتي ترجمتها قناة الميادين إلى العربية "من خلال هذه الاتفاقية مهّدنا الطريق لنبدأ بإعادة بناء الصناعات الحربية السورية".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الاتفاقية تشمل كل القطاعات العسكرية بما فيها الصواريخ، قال حاتمي إنها تشمل "أي شيء تعلن الحكومة السورية أنها بحاجة إليه لحفظ أمنها وتستطيع إيران أن تقدّمه".

واعتبر حاتمي أن الوضع في سوريا اليوم "أفضل بكثير"، مضيفاً في الوقت نفسه أن الحرب "لم تنته بعد لذلك يجب أن تستمر المواجهة حتى تطهير كل الأراضي السورية وأعتقد أننا لسنا بعيدين عن هذا اليوم".

وكشفت طهران الأسبوع الماضي أول مقاتلة محلية الصنع بعد أيام على كشفها الجيل الجديد من صاروخ بالستي قصير المدى، في وقت تزداد حدة التوترات بينها وبين واشنطن.