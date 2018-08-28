غارات جوية مكثفة للتحالف السعودي على مطار صنعاء

استهدفت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة ليل الاثنين الثلاثاء مطار العاصمة اليمنية صنعاء والقاعدة الجوية المجاورة له، كما ذكرت وسائل إعلام الحوثيين وسكان.

ونسبت قناة المسيرة التي يسيطر عليها الحوثيون، الغارات إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويتدخل في اليمن منذ 2015.

وما زال الحوثيون يسيطرون على العاصمة ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن.

وقال أحد سكان صنعاء إن الضربات بدأت حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي واستمرت نصف الساعة. وتحدث عن "15 غارة على الأقل".

ويستهدف طيران التحالف باستمرار مطار صنعاء وقاعدة الدليمي. لكن عددا من سكان العاصمة قالوا إن هذه الغارات كانت مكثفة.

من جهتها، تحدثت قناة المسيرة عن "سلسلة غارات مكثفة على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي". وأضافت أن هذا القصف جاء "عقب استهداف سلاح الجو المسير لمطار دبي الدولي"، وهي معلومات نفتها الإمارات العربية المتحدة.