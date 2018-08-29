الرئيس الفلسطيني يستقبل بكر عزت بيغوفيتش في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، نظيره رئيس المجلس الرئاسي بالبوسنة والهرسك، بكر عزت بيغوفيتش، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس البوسني الذي يزور البلاد لأول مرة، في مقر الرئاسة الفلسطينية حيث كان في استقباله محمود عباس وكبار المسؤولين ورجال دين مسلمين ومسيحيين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان اليوم جلسة مباحثات يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وكان "عزت يغوفيتش" قد وصل رام الله على متن طائرة مروحية أردنية قادمًا من العاصمة عمان، ووضع إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.