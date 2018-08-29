السعودية تعلن بدء تنفيذ قرار توطين بعض المهن بداية سبتمبر المقبل

قالت المملكة العربية السعودية، إن تنفيذ قرار توطين المهن في منافذ البيع في 4 أنشطة بقطاع التجزئة من أصل 12 قطاعًا، سيبدأ اعتبارا من 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضحت وزارة العمل السعودية، في بيان، أن القرار يأتي لتمكين السعوديين من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وتشمل الأنشطة المعنية، بحسب البيان، محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، في حال عدم تنفيذ القرار.

وأشارت أنه سيتم استكمال إجراءات التوطين في 3 أنشطة أخرى في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، بقطاعات محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

فيما يستكمل توطين 5 أنشطة مطلع 2019، بمحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد، والحلويات.

وكانت السعودية قد كثفت خلال العامين الماضيين، من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9 بالمائة.

فقد صعدت بطالة السعوديين إلى 12.9 بالمائة في الربع الأول 2018 من 12.8 بالمائة في الربع الأخير 2017، على الرغم من خطوات الحكومة في توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم إعفاء وزير العمل علي الغفيص، من منصبه؛ وهو من أصدر قرار توطين الأنشطة الـ 12 بنسبة 100 بالمائة.

ونتيجة لخطوات التوطين، فقدَ أكثر من 200 ألف أجنبي وظائفهم في القطاعين الخاص والعام بالسعودية، خلال الربع الأول 2018، وفق مسح "الأناضول" استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء.