العراق.. مقتل ضابطين في هجوم مسلح

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، أن ضابطين في وزارة الداخلية، قُتلا في هجوم مسلح يشتبه أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي نفذوه في محافظة ديالى (شرق) على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك (شمال) و بغداد.

وقال النقيب حبيب الشمري، الضابط في الشرطة العراقية، إن "مسلحين يشتبه أنهم من داعش الإرهابي، أطلقوا النار على سيارة تقل ضابطين برتبة مقدم في الشرطة، يعملان في دائرة الجنسية بناحية العظيم، بمحافظة ديالى".

وأضاف الشمري، أن "الهجوم، الذي وقع على بُعد بضعة أميال من مكان عمل الضابطين، أسفر عن مقتلهما على الفور".

وأشار إلى أن قوات الأمن بدأت حملة تمشيط في المنطقة المحيطة بمكان الحادث.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية بشأن ما ذكره المصدر، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 16:15 ت.غ.

وصّعد تنظيم "داعش" على مدى الأشهر الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن والمقاتلين السُنة الموالين للحكومة في المنطقة المحصورة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال)، وديالى، والمعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي المقابل، تشن القوات العراقية حملات تمشيط متواصلة لتلك المناطق بحثًا عن خلايا التنظيم.

وبعد ثلاث سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.