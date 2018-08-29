لافروف: تركيا وروسيا تناقشان احتمالية القيام بعملية في إدلب

قال وزير الخارجية الروسي، الأربعاء، إن المسؤولين العسكريين في تركيا وروسيا يناقشون إجراء عملية محتملة في شمال غرب سوريا.

وقال سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بالعاصمة موسكو اليوم: "كانت ثمة محادثات في موسكو منذ بضعة أيام، كما تعلمون، بين وزراء الخارجية والدفاع (الأتراك والروس)، بمشاركة من أجهزة المخابرات لدى الطرفين. وكان لإدلب الأولوية في تلك المحادثات لأسباب مفهومة".

ووفقاً للافروف، فإن المسؤولين من البلدين، ممن يعرفون الوضع على أرض الواقع، يناقشون كيفية "ترجمة الاتفاقات السياسية إلى خطوات ملموسة".

موسكو تأمل في ألا تعمد الدول الغربية الى "عرقلة عملية مكافحة الإرهاب" في إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام في سوريا.

من جانبه، حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، عقب لقائه لافروف الأسبوع الماضي من أن القيام بعملية عسكرية في إدلب سيكون "كارثياً".