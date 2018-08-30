التحالف الدولي يعترف بمقتل 1061 مدنيا " عن غير قصد " في غاراته ضد "داعش" بسوريا والعراق

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الخميس، أن عدد الضحايا المدنيين جراء غاراته في سوريا والعراق يبلغ 1061 قتيلا.



يأتي ذلك فيما أعلن عن تنفيذه نحو 30 ألف غارة جوية ضد أهداف التنظيم في البلدين الجارين منذ بدء عملياته العام 2014.



وقال التحالف الدولي، في تقرير له اليوم الخميس، إنه شن "ما مجموعه 29920 غارة جوية ما بين آب (أغسطس) 2014 وحتى نهاية تموز (يوليو) 2018 ضد أهداف داعش بالعراق وسوريا".



وأضاف التقرير أن "ما لا يقل عن 1061 مدنياً قتلوا - عن غير قصد - نتيجة لغارات التحالف منذ بدء عملية العزم الصلب".



ونفذت قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، طلعات عسكرية جوية ضد تجمعات "داعش" في سوريا والعراق، وتشكل التحالف من قوات من نحو 60 بلدًا.



وكان للدعم الجوي المقدم من التحالف دورا رئيسيا في هزيمة "داعش" بالعراق، إثر حرب طاحنة استمرت ثلاث سنوات (2014-2017).



ولا يزال التنظيم يحتفظ بموطئ قدم داخل الأراضي السورية على حدود العراق.