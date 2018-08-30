بيغوفيتش يزور القدس ويصلي في المسجد الأقصى

زار رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، مساء الأربعاء، مدينة القدس، وأدى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وكان في استقبال بيغوفيتش في القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني، ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.

كما استقبله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، ومدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني.

ولفت محافظ القدس إلى أهمية زيارة بيغوفيتش، التي تأتي في ظل "حشد المزيد من الدعم الدولي للدبلوماسية الفلسطينية ومبادرة الرئيس محمود عباس، للسلام، التي طرحها في فبراير/ شباط الماضي، وفي جولته المقبلة بالأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل".

ونوه إلى دور الدبلوماسية الفلسطينية في تطوير العلاقات مع جمهورية البوسنة والهرسك بشكل كبير.

وأشاد الحسيني، بموقف البوسنة والهرسك من القضية الفلسطينية، وإصرار القيادة فيها على ضرورة إخضاع الأرضي المحتلة للقانون الدولي، ووجوب إحلال السلام وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967.

بدوره، أكد مفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، خلال استقبال بيغوفيتش أن إسرائيل غير آمنة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ولفت إلى تعرض هذه المقدسات لأخطار جسيمة نتيجة إجراءات إسرائيل التي تنافي أبسط حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية.

من جانبه، استعرض مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، جملة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تخضع للوصاية الهاشمية الأردنية.

وأشار "الخطيب"، إلى أعمال الحفر أسفل المسجد والبلدة القديمة، في محاولة "يائسة" لإظهار طابع يهودي مزيف، بعيدا عن أصالة المكان.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى بيغوفيتش، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث أطلع الضيف على المستجدات على الأرض في ظل الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية.

ووصل "بيغوفيتش"، رام الله، الأربعاء، على متن طائرة مروحية أردنية قادمًا من العاصمة عمان.