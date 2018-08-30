ديمستورا مستعد للذهاب شخصياً لإدلب لتأمين خروج المدنيين

مع ازدياد الكلام عن هجوم عسكري وشيك على محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية، والمحادثات المكثفة التي تجريها كافة الأطراف الضامنة، لا سيما تركيا وروسيا، لتجنب ذلك وما قد يترتب عليه من خسائر في الأرواح،

عرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس التوجه إلى إدلب لتأمين إقامة "ممر إنساني" من أجل إجلاء السكان المدنيين، في حال نفذ النظام السوري تهديده واجتاح المحافظة.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف "أنا مستعد للمساهمة شخصيا وجسديا، في تأمين ممر إنساني يتيح للسكان المدنيين الخروج إلى منطقة أكثر أمانا".