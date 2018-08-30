هل تجدي التكنولوجيا في تفادي غارات نظام الأسد على المدنيين في إدلب

قبل عامين أطلق شابان أميركيان وآخر سوري نظاماً أطلقوا عليه "مرصد سوريا" هدفه تنبيه السوريين من أي طائرة حربية تتجه نحوهم، ما يتيح لهم بضع دقائق من الوقت للفرار من أي مكان قد يكون وجهة لها.

هذه الدقائق الإضافية الحاسمة التي يمنحها نظام الإنذار، سيكون لها دور كبير في إنقاذ أرواح المدنيين في حال شن النظام السوري هجومه المتوقع على محافظة إدلب، بدعم روسي إيراني.

ويعتمد النظام على مراقبين على الأرض وأجهزة استشعار لرصد انطلاق الطائرات الحربية السورية والروسية. وما أن يتم رصد طائرة ما، حتى يطلق النظام صفارات إنذار في المنطقة المعنية كما يرسل رسائل تحذيرية عبر تطبيقات مختلفة على الهواتف الخلوية.

خالد الإدلبي (23 عاماً) سمع بخدمة "مرصد سوريا" من أحد أصدقائه، وقد نجحت فعلاً في إنقاذه من القصف في بلدة معر شورين في ريف إدلب الجنوبي.

ففي العاشر من حزيران/يونيو 2017، وبعد غارة جوية على المنطقة عاد خالد إلى منزله لتجهيز بعض الأغراض والفرار بها، وأثناء انهماكه بالعمل وصلته رسالة على هاتفه لتحذيره.

ويقول خالد "كان للخدمة فضل كبير علي (...) أثناء تواجدي في المنزل وصلني تنبيه على تطبيق تلغرام يفيد بأن الطيران الحربي أقلع من جديد تجاه المنطقة ذاتها". ويضيف "غادرت فوراً، وبعدما قطعت مسافة كيلومتر واحد تقريباً استهدفت غارة منزل جيراننا".

وأصيب جراء الغارة ثلاثة أطفال، وفق إدلبي الذي توقع أن 15 شخصاً قد يكونوا لاذوا بالفرار بعد تلقيهم التحذير من خدمة "مرصد سوريا".

ثماني دقائق حاسمة:

أطلقت خدمة "مرصد سوريا" في آب/أغسطس العام 2016 بالشراكة مع منظمة "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني في مناطق المعارضة، لتتحول لاحقاً إلى خدمة لا بد منها عند الكثير من السوريين في مناطق سيطرة الفصائل.

ويعتز مهندسو الخدمة بها خصوصاً بعد نجاحها خلال حملة القصف العنيف التي تعرضت لها الغوطة الشرقية قرب دمشق العام الحالي قبل أن تتمكن قوات النظام بدعم روسي من استعادة السيطرة عليها في نيسان/أبريل الماضي.

ويقول جون ياغر، أحد مؤسسي شركة أنظمة "هالا" التي طورت النظام المستخدم في "مرصد سوريا"، لفرانس برس "شهدنا ارتفاعاً كبيراً في استخدامها مع تزايد حملة القصف" في الغوطة الشرقية.

وياغر دبلوماسي أميركي سابق ومبرمج إلكتروني يصب جام اهتمامه في البحث عن وسائل تحمي المدنيين في سوريا، ومن هنا وضع نظام "مرصد سوريا" بالتعاون مع رجل الأعمال دايف ليفين ومبرمج سوري لم يُكشف عن هويته.

ويتطلب النظام الممول حالياً، وفق ياغر، من بريطانيا وكندا وهولندا والدنمارك تدخلاً من أشخاص على الأرض لمراقبة حركة الطيران من جهة ووضع أجهزة الاستشعار من جهة ثانية.

ولذلك لم تشمل الخدمة مناطق سيطرة داعش التي تستهدفها غارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن وهي تسفر أيضاً عن مقتل مدنيين.

وتقدر شركة أنظمة "هالا" أن "مرصد سوريا" متوفر لحوالي مليوني شخص في سوريا، غالبيتهم في محافظة إدلب.

وبرغم عدم توفر إحصائيات دقيقة، يقول ياغر إن تحليل البيانات أظهر أن "مرصد سوريا" خفض قتلى الغارات بنسبة 27 في المئة.

ويقول إبراهيم أبو ليث، منسق الإنذار المبكر في الشمال السوري في المنظمة، "يحاول التقنيون التابعون للدفاع المدني السوري تطوير هذه الخدمة بحيث تصل للمدنيين حتى من دون إنترنت".

ويضيف "إذا أرادت الطائرات الحربية الروسية التابعة للنظام استهدافك، فإن الخدمة لا تستطيع القيام بالكثير. كل ما نريده هو تفادي سقوط القتلى بأكبر قدر ممكن".