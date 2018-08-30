وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن نلتزم فقط بتحقيق مصالح أمن إسرائيل

نقلت صحيفة "هآرتس" عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن أي اتفاقيات دولية بشأن مرحلة ما بعد انتهاء الصراع السوري الداخلي، غير ملزمة لإسرائيل.

وجاء على موقع الصحيفة الإلكتروني، اليوم الخميس، أن أفيغدور ليبرمان، قال خلال جولة في الحدود الشمالية: "مع كل الاحترام لكل الاتفاقيات والمعاهدات، لكنها غير ملزمة لنا، نحن نلتزم فقط بتحقيق مصالح أمن إسرائيل".

ولم يحدد ليبرمان أي الاتفاقيات يقصد، لكن مسؤولين إسرائيليين بارزين سبق وأكدوا مرارا أنهم لن يقبلوا "أي تواجد إيراني في سوريا".

وكانت إيران وسوريا قد وقعتا الاثنين الماضي، اتفاقية تهدف إلى "إعادة بناء القوات المسلحة السورية وصناعاتها العسكرية الدفاعية".

وفي هذا الصدد، قال وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس: "إذا تمركزت إيران في سوريا فسيكون النظام السوري في خطر".

وقال: "نحن مصممون على منع أي تموضع إيراني في سوريا، ولا يوجد شك في هذا الأمر".