الجيش الإسرائيلي يصيب 28 متظاهرا شرقي غزة بالرصاص

أُصيب 28 متظاهرا فلسطينيا، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة" قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن "28 فلسطينيا أصيبوا بجراح أثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم بالقرب من الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل".

كما أصيب 92 متظاهرا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش على المتظاهرين.

وذكرت "الصحة" أن من بين الإصابات بالرصاص الحي، حالتَين خطيرتيْن، إحداها لمُسعفة متطوعة، والثانية لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.