الكاتب الكبير الطاهر بن جلون يلقن وزير الداخلية الإيطالي درسا في الإنسانية

وجه الكاتب المغربي الكبير الطاهر بن جلون رسالة قوية لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني منتقداً سياسته العنصرية ضد اللاجئين وتصريحاته المعادية لهم.

وقد سبق للطاهر بن جلون الذي يكتب باللغة الفرنسية، أن نشر كتيباً عن العنصرية للأطفال وهو معروف بمواقفه الإنسانية.

ومما جاء في الرسالة:

"أنت وصلت إلى الشهرة لصراحتك وقدرتك على احتقار كل من ليس إلى جانبك.

أنت مشهور لأنك تعالج الأمور بدون دبلوماسية وبدون خطابات، لكن الواقع أنك لا تعالج شيئاً.

فالأمور بالنسبة لك سهلة، لكن للأسف أن الأمور ليس سهلة بل معقدة.

بالنسبة لك مشكلة المهاجرين بسيطة، يكفي أن نعيدهم من حيث أتوا دون شفقة أو رحمة.

أنت تغلق دونهم الأبواب ثم تفتخر بذلك.

إيطاليا بلد جميل ورائع (...) وأنت تمثل بلداً مؤسسا في الاتحاد الأوروبي وعليك ضمان أمن جميع المواطنين بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم.

لقد بررت استخدام الذخيرة الحية ضد من أسميتهم "المندسين" ولا تفتأ تكرر أن المهاجرين "جاؤوا ليسرقوا عمل الإيطاليين"؛ ثم تقلد ترامب بقولك "الإيطاليون أولا".

لا نلومك على تفضيل مواطنيك والعمل على راحتهم، لكن بوسعك فعل ذلك بإنسانية أكثر، بوسعك أن تحاول أن تفهم "الآخر".

نحن لا نطلب من إيطاليا أن تستقبل كل مآسي العالم، لكن نطلب منها أن تأخذ حصتها في تحمل ذلك، كما قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق، ميشيل روكار".

وختم بن جلون رسالته بقوله للسيد سالفيني: "لولا المهاجرين لما وجدت ما تقوله ولولا مآسيهم لما وجدت ما تحرض عليه من كراهية وتمييز عنصري. فينبغي عليك على الأقل أن تشكرهم على ذلك".