الخارجية اللبنانية تدعو لوضع آلية مشتركة لتوفير عودة آمنة للاجئين السوريين

دعت الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، إلى وضع آلية مشتركة لتوفير شروط العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى ديارهم، وخطة شاملة ممرحلة لإعادتهم في ضوء تطور الأحداث بسوريا.

وأفاد بيان للخارجية، أن الدعوة تقدم بها الوزير جبران باسيل، خلال لقائه اليوم المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، ببيروت.

ولفت أن باسيل لمس تطورًا في موقف المفوضية إزاء العمل على إزالة العوائق أمام العودة الطوعية للاجئين، وتفهمًا لموقف بلاده من القضية.

وأمس الجمعة، قال "غراندي"، في مؤتمر صحفي عقب وصوله العاصمة اللبنانية؛ إن العودة "الطوعية" هي الحل الأنسب، وإن "الأمن والتطورات في الداخل السوري من أبرز هواجس اللاجئين، إذ إن بؤر الحرب تنتقل من منطقة إلى أخرى باستمرار".

وتأتي زيارة المسؤول الأممي في إطار جولة شملت كلًا من الأردن وسوريا.

وبرزت خلافات في الآونة الأخيرة بين بيروت ومنظمات دولية، بشأن سماحها للاجئين بالعودة، رغم تحذيرات من استمرار اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد الجار.