قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، مساء السبت، عددا من الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ وسط قطاع غزة.

وقال نزار عيّاش نقيب الصيادين في القطاع: "إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت عدد (لم يحدده) من الصيادين الفلسطينيين أثناء أدائهم عملهم قبالة شواطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

وأوضح أنه تم اقتياد الصيادين ومركبهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول حادثة اعتقال الصيادين حتى الساعة 20:23 ت.غ.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد المسموح بها.