القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، مساء السبت، عددا من الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ وسط قطاع غزة.

وقال نزار عيّاش نقيب الصيادين في القطاع: "إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت عدد (لم يحدده) من الصيادين الفلسطينيين أثناء أدائهم عملهم قبالة شواطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

وأوضح أنه تم اقتياد الصيادين ومركبهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول حادثة اعتقال الصيادين حتى الساعة 20:23 ت.غ.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد المسموح بها.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تواصل قناة سكاي نيوز عربية والتي تبث من دولة الإمارات العربية حملتها...
مختارات