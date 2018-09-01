ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سوريا يزور تركيا والأردن وإسرائيل



يبدأ ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سوريا جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل والأردن وتركيا، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

واضاف البيان أن المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن سيرافق جيم جيفري، في الجولة التي تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى الثلاثاء.

وأشار أن جيفري سيتناول مع المسؤولين الإسرائيليين "آخر التطورات في سوريا" و"أمن إسرائيل" و"أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة سوف ترد على أي هجوم بالسلاح الكيميائي ينفذه النظام السوري"، بحسب المسؤولين الأمريكيين.

وأوضح البيان أن جيفري ورايبورن سيؤكدان خلال زيارتهما الأردن وتركيا أن "الهجوم العسكري في إدلب سيزيد التوتر في سوريا والمنطقة، ويعرض حياة المدنيين للخطر".

ولفت أن المسؤولين سيعربان عن تقدير بلادهما للقيادتين التركية والأردنية نظير تعاطفهما مع المتضررين من الأزمة السورية.

وفي 17 أغسطس/ آب الماضي، عينت الإدارة الأمريكية سفيرها السابق في أنقرة، جيم جيفري ممثلًا خاصًّا للولايات المتحدة لشؤون سوريا