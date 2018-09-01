نجاح موسم الحج نجاح للملكة العربية السعودية ولرؤية 2030

انتهى موسم الحج للعام الهجري 1439/2018 حيث أدى قرابة ثلاثة ملايين حاج الشعائر في الأراضي المقدسة قبل أن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين وقلوبهم ممزوجة بفرحة أداء مناسك الحج بسلام، وبحزن لمغادرة المشاعر المقدسة في مكة والمدينة المنورة.

وفي أداء الحجاج مشقة وتعب، ولذلك تعمل المملكة السعودية على تذليل العقبات أمام حجاج بيت الله الحرام. ويمكننا القول إن السعودية اجتازت الاختبار هذا الموسم بنجاح لا مثيل له ينسجم مع رؤية المملكة لعام 2030.

وفق وزارة الإعلام السعودية، تابع أكثر من 800 صحفي وإعلامي أجنبي تحضيرات مناسك الحج.

من جانبنا في وكالة الأناضول تابعنا هذه التحضيرات عن كثب، واطلعنا على تفاصيلها من المسؤولين السعوديين. وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين: وزير الإعلام، عواد بن صالح العواد، ووزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن. ونشرنا المعلومات التي استوفيناها من المسؤولين السعوديين على شكل أخبار.

لذا كان لزاما علينا أن نكتب عن انطباع عام يحمل تقييمنا عن موسم الحج وجهود المملكة لتوفير الراحة لضيوف الرحمن.

مشاريع ضمن رؤية 2030:

بداية، يمكن تقييم تحضيرات ومشاريع الحج في المملكة كجزءٍ من سلسلة خطط إصلاحية، مثل زيادة الاستثمارات والموارد غير النفطية، وذلك ضمن رؤية 2030. ويمكنكم مشاهدة لوحات إعلانية عن تلك الرؤية في جميع أنحاء المملكة، من مطارات وطرق عامة وغيرها، منذ اللحظة التي تطأ فيها أقدامكم أراضي المملكة.

ومن ضمن أهداف هذه الرؤية السعودية، إنجاز مشاريع تستهدف الحج والعمرة، وزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى ثلاثين مليونا سنويا، بينهم خمسة ملايين حاج.

من ضمن هذه المشاريع أيضا: مبادرة "طريق مكة"، وتوسعة المسجد الحرام، و"قطار الحرمين" السريع الرامي إلى تقليل المسافة بين مكة والمدينة من أربع ساعات إلى ساعة واحدة.

هذا العام، وللمرة الأولى، طبقت المملكة مبادرة "طريق مكة" على حجاج كل من ماليزيا وإندونيسيا. ومن المتوقع أن يشمل التطبيق، العام المقبل، الحجاج الوافدين من باكستان وتركيا ودول إسلامية أخرى، حسب مسؤولين سعوديين.

وأكد هؤلاء المسؤولون أن تحضيرات الدول المعنية تشكّل أهمية كبيرة لشمل مواطنيهم في مبادرة "طريق مكة".

هذا المشروع يسمح للحجاج باستكمال إجراءات وثائق سفرهم في مطارات بلادهم قبل وصولهم السعودية، ما يوفر وقتهم وجهدهم، وعبور نقاط التأشيرات في مطارات المملكة دون عناء.

بنى تحتيى ضخمة:

بجانب هذه المشاريع، تتواصل تنفيذ أعمال إنشاء بنى تحتية ضخمة لتوظفيها لخدمة الحجاج حول الحرم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا بد من الإشادة بمساعي تخفيف حركة الازدحام في الأماكن المقدسة من عرفات إلى مزدلفة وأماكن رمي الجمرات في منى.

وقد وضعت السعودية هذا العام شعارا لموسم الحج هو "العالم في قلب المملكة"، ووظفت حملة إعلامية كبيرة له.

وعليه أسست وزارة الإعلام مراكز لاستقبال الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب في مكة، منى، عرفات ومزدلفة، لنقل شعائر أداء مناسك الحج عبر بث حي إلى شتى أصقاع العالم.

خلال استقباله وفدا إعلاميا من الدول الإسلامية، في يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الحج والعمرة إن المملكة تسعى إلى جعل الحج والعمرة رحلة "خالية من القلق والإزعاج بقدر الإمكان". وأضاف أن لدى المملكة مشروعا خاصا لبناء قرية إسلامية عالمية على بعد حوالي 40 كلم من مكة المكرمة، وستكون مشروعا مذهلا يعكس ثقافة كل بلد مسلم.

وأوضح أن الدول الإسلامية ستقيم في القرية مواقعها الثقافية وتبيع منتجاتها الخاصة، وستكون بازارا لجميع الدول الاسلامية. وأضاف أنه سيكون هناك مشروع مترو يربط القرية بمدن أخرى، على أن يكتمل المشروع خلال العامين المقبلين.

وتُعد التحضيرات الخاصة بالحج والمشروعات الجديدة، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير الخدمات القائمة، في غاية الأهمية.

حظينا بزيارة مثمرة لمكتب أمين العاصمة المقدسة (مكة)، محمد بن عبد الله القويحص الذي قدم لنا معلومات تفصيلية عن البيئة وأعمال الطرق المنفذة لتسهيل نقل الحجاج في مكة والحيلولة دون إهدار الوقت، وكذلك عن الخدمات في مجال النظافة والبيئة وتنظيم السير.

لا شك أن الجانب الأمني وإدارة الحشود الضخمة كانا من أهم ركائز تحضيرات موسم الحج لهذا العام. مدير الحج والعمرة السعودي، اللواء محمد بن فصل الأحمدي، شدد على الاستعداد لمواجهة جميع الحالات الطارئة المحتملة، عبر فرق مختصة مدربة.

وأوضح أنهم نشروا هذه الفرق حول الكعبة وبقية الأماكن المقدسة ومختلف الأماكن، إضافة إلى مراقبة هذه الأماكن بأحدث أنواع الكاميرات. وقد سجلت السعودية نجاحا في الجانب الأمني، وهو أمر مهم للغاية، لا سيما أن حدوث أي اختراق أمني خلال اجتماع قرابة ثلاثة ملايين حاج ستكون له عواقب وخيمة.

متطلبات الأداء الأفضل:

إن نجاح موسم الحج هو نجاح للسعودية أيضا. نعم يمكن أن تكون هناك ملاحظات على السياسات الخارجية للسعودية، لكن لا يمكن القبول أبدا بتسييس فريضة الحج.

وقد أكد المسؤولون السعوديون الذين التقيناهم، وفي مقدتهم وزيرا الإعلام والحج، النأي بالحج عن السياسة وعدم التسامح حيال النقاشات السياسية. حتى أشد المنتقدين للسياسيات السعودية يقر بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج.

لكننا نرى أن الحديث عما ينبغي فعله للارتقاء أكثر بتنظيم الحج، وما يتوجب الالتفات إليه في مواسم الحج المقبلة، هو دين في رقبتنا.

أولا: بينما نرى أن المملكة، وبكافة مؤسساتها، نذرت نفسها لاستضافة موسم الحج وضيوف الرحمن على أكمل وجه، فإننا لا نلمس الوعي نفسه لدى بعض السعوديين.

يتوجب على الدولة حل مسألة الأسعار الفلكية التي يطلبها سائقو سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة.

هذه الأسعار يحددها السائقون ومشغلو شركات النقل بشكل تعسفي مقابل مسافات قصيرة لا تتعدى 2 أو 3 كم بمحيط الكعبة.

فمثلا: وافق سائق حافلة صغيرة على نقلنا، بعد مساومة قصيرة، لكن عدل عن ذلك، وأرغمنا على النزول من الحافلة.

معظم الحجاج فقراء يوفرون نفقات الرحلة إلى الديار المقدسة بالعمل الدؤوب لأعوام طويلة.

ومثل هذه التصرفات التعسفية لا يمكنها التعتيم على النجاح الذي نتحدث عنه، لكنها تقلل من قيمته أو تؤدي إلى انطباعات خاطئة.

كما أن المنتجات التي تُباع في مراكز التسوق حول الكعبة، ذات أسعار باهظة جدا، وينبغي على الحكومة السعودية معالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.

النقطة المهمة الأخرى، هي النظافة.

بما أننا في الصيف، فإن درجات الحرارة في أعلى مستوياتها، والفضلات الملقاة على الأرض قد تؤدي إلى انتشار أمراض معدية.

لذا يتم الاهتمام بنظافة المسجد الحرام والمدينة المنورة على أحسن وجه.

رغم عدم التزام بعض الحجاج بقواعد النظافة، فإن عمال النظافة ينبهونهم ويجمعون الفضلات الملقاة على الأرض.

لكن لا يمكننا الحديث بالصورة نفسها عن نظافة النقاط التي تتم فيها استضافة الإعلاميين الأجانب في عرفات ومنى.

لا يتم جمع بقايا الطعام المتروكة في العراء، وكذلك الفضلات، إضافة إلى إهمال تنظيف الحمامات والمراحيض.

هذا الوضع أزعج الصحفيين، ونأمل أن يجد المعنيون حلا في موسم الحج المقبل.

إن مكة والمدينة مهمة بالنسبة للمسلمين عامة والأتراك خاصة.

في الختام آمل أن يؤدي المسلمون فريضة الحج، خلال الأعوام المقبلة، والعالم الاسلامي مجتمع على قلب رجل واحد في أجواء خالية من الحروب والإرهاب.

ونتقدم بالشكر لإدارة المملكة العربية السعودية وشعبها، على حسن الضيافة والخدمات المقدمة للحجاج.